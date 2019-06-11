الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

شاهد.. أسراب هائلة من الجراد قرب الرياض

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن مشكلة الكهرباء في مركز تمير

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

5 مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون

5 مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون
0

تواصل – وكالات:

يرى خبراء التغذية أن عددا من المواد الطبيعية يساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية الضرورية للتخلص من الدهون الزائدة.

وكشف الخبراء عن أهم هذه المواد، وهي اللوز ومنتجات الألبان والشاي الأخضر والفلفل الحار والأسماك الدهنية، حيث يلعب النظام الغذائي للإنسان دورا مهما في تخفيض الوزن، ويساعد تناول هذه المواد على منع تراكم الدهون في الجسم للمحافظة على وزن طبيعي.

اللوز..مشبع بالدهون الصحية التي تساعد على طرد الخلايا الدهنية المتراكمة في الجسم، إضافة إلى أنه يعجل عملية التمثيل الغذائي. وينصح خبراء التغذية بتناول ما مقداره 43 غراما من اللوز يوميا أو ما يعادل 30 حبة لوز.

مشتقات الألبان.. تساعد على امتصاص الجسم بفعالية للمواد المفيدة، وهذا مهم لتعجيل عملية التمثيل الغذائي. علاوة على هذا يساعد مصل اللبن الذي يحتوي على بروتينات كثيرة على تطوير الأنسجة العضلية، وهذا يتطلب سعرات حرارية إضافية أي حرق الدهون.

الشاي الأخضر.. يعتبر بعض خبراء التغذية أن الكافيين من بين المواد النشطة التي تؤثر في عملية حرق الدهون إيجابيا. ولكنهم في نفس الوقت ينصحون باستخدام الكافيين الموجود في أوراق الشاي الأخضر بدلا من الموجود في القهوة، لأنه يساعد في تخفيض الوزن. إضافة إلى الكافيين تحتوي أوراق الشاي الأخضر على نسبة عالية من مركب كاتيشين الذي مع الكافيين يحسن ويحفز عملية التمثيل الغذائي وتحويل الدهون المتراكمة إلى طاقة.

الفلفل الحار.. تحتوي الأطعمة المحتوية على الفلفل الحار، على مكونات تذيب الدهون الموجودة في الجسم بمعنى الكلمة. كما أن هذه المواد تؤثر إيجابيا في الشرايين وتحميها من تكون اللويحات المسببة لمرض تصلب الشرايين.

الأسماك الدهنية.. سمك السلمون والتونة والسردين وغيرها الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 تساعد على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة. هذه الأسماك تحسن حساسية الجسم للأنسولين، وتخفض مستوى الالتهابات التي تحفز نمو الأنسجة الدهنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

5 فوائد مذهلة لـ«الشاي الأخضر».. يقي من السرطان والسكري

5 فوائد مذهلة لـ«الشاي الأخضر».. يقي من السرطان والسكري

7 أطعمة تقلل خطر سرطان البروستاتا

7 أطعمة تقلل خطر سرطان البروستاتا

الشاي الأخضر يقلل التهابات الأمعاء

الشاي الأخضر يقلل التهابات الأمعاء

«الغذاء والدواء» توضح حقيقة تضرر «الغدة الدرقية» من الشاي الأخضر

«الغذاء والدواء» توضح حقيقة تضرر «الغدة الدرقية» من الشاي الأخضر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد
7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>