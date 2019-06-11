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إلغاء عقوبة القتل عن مروّج مخدرات بجدة.. تعرف على السبب

إلغاء عقوبة القتل عن مروّج مخدرات بجدة.. تعرف على السبب
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تواصل – جدة:

قالت مصادر إن المحكمة الجزائية بجدة قررت عدم تنفيذ عقوبة القتل بحق مروّج مخدرات، واكتفت بحبسه مدة 7 سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف والمنع من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه؛ وذلك مراعاة لكبر سنه وقلة الكمية التي كان يروجها.

وذكرت المصادر ، أن الحكم اكتسب القطعية بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف، مبينة أن المدعي العام طالب بإنزال عقوبة القـتل على المتهم لوجود سوابق عليه، لكن المحكمة بررت نزولها عن عقوبة القـتل لكبر سن المتهم الذي تجاوز الستين من عمره وقلة الكمية المروجة، وفقاً لـ”عكاظ”.

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