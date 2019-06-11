مواطن يتبرع بمستحقاته التقاعدية عبر فرجت بالخطأ.. و«السجون» تتدخل

تواصل – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للسجون، أنه تم إعادة بعض الأموال التي دفعت بالخطأ لبرنامج «فُرجت» خلال الأيام الماضية، من ضمنها مبالغ حولها أحد المواطنين بطريقة خاطئة لأحد الموقوفين، وكانت مخصصة لتقاعده، ليطلق بعدها تغريدات عدة على منصات التواصل مستفسراً عن طريقة لإعادتها قبل أن تتدخل مديرية السجون وتطمئنه وغيره ممن قاموا بتحويل أموال بطريقة خاطئة بأنها ستعاد إليهم.

وأوضحت المديرية أنه تفاعلاً مع بعض المستخدمين لـ«فُرجت» ممن سددوا أكثر من المبالغ التي ينوون سدادها عن طريق الخطأ، وبعد التحقق من عملياتهم، فإن المديرية العامة للسجون تُسلِّم أول شيك بالفروقات المالية التي تم استلامها عن طريق الخطأ.

وكان برنامج «فُرجت» أسهم في إطلاق سراح 467 سجيناً بالحدود الشمالية 14، وفي حائل 11، والقصيم 28 موقوفاً، والرياض 84، والشرقية 67، والجوف 6، وتبوك 31، والمدينة المنورة 16، ومكة المكرمة 163، والباحة 4، وعسير 23، وجازان 20.

وبلغ إجمالي ما تم سداده 30143134 ريالاً، فيما تبقى عدد 133 سجيناً شملتهم المرحلة الأولى من البرنامج والتي ضمت 600 موقوف.