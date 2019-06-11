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الدفاع الجوي يُدمر طائرتين معاديتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط

الدفاع الجوي يُدمر طائرتين معاديتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات – ولله الحمد -، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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