مختص يوضح أسباب الالتماس الكهربائي مع ارتفاع حرارة الأجواء

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حذر منصور الشبيبي، المختص في التوعية ضد مخاطر الكهرباء، من حدوث حرائق الالتماس الكهربائي بسبب زيادة الأحمال، وارتخاء مسامير الأفياش والقواطع، لاسيما مع ارتفاع حرارة الأجواء في فصل الصيف.

وقال الشبيبي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مع حرارة الأجواء تكثر الالتماسات.. وأسبابها كثيرة، من أبرزها زيادة أحمال التكييف لاستمرار عمل “الكومبرسر”، واستهلاكه العالي لتبريد المكان.

وأضاف منصور الشبيبي أن من أسباب اندلاع حرائق الالتماس الكهربائي، ارتخاء مسامير أفياش التكييف، وارتخاء مسامير القواطع، مؤكدا على ضرورة تثبيتها.