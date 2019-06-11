تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة والباحة.. أمطار ورياح نشطة تحجب الرؤية

تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقتي مكة والباحة، من تقلبات جوية تستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تتمثل في هطول أمطار ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد أمطارًا خفيفة، تشمل الباحة والقرى وبلجرشي وفرعة غامد والزناد وقلوة. بدأت الحالة الساعة الـ 23.05 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وفي منطقة مكة المكرمة نبهت الأرصاد، في وقت سابق من هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الحالة تشمل أضم والطائف والعرضيات وميسان، بدأت الساعة الـ 22.10 من مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ00.30 من صباح الثلاثاء.