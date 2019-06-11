بعد 70 عاماً قضاها إماماً ومؤذناً.. «البراهيم» يصدح بالأذان الأخير في «المجمعة» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قصة جديدة، من قصص الثبات على الطاعة والعمل الصالح بطلها الشيخ عبدالله بن محمد البراهيم ابن الأمير، حيث قضى جل عمره إماما ومؤذنا بأحد مساجد المجمعة..

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للشيخ عبدالله بن محمد البراهيم، من أئمة ومؤذني قرية حرمة بمحافظة المجمعة في الرياض، وهو يصدح بالأذان الأخير لظروفه الصحية بعد 40 عاما قضاها إماما و30 عاما أخرى قضاها في رفع الأذان.

وظهر الشيخ البراهيم في المقطع، وهو يطوي فراش الرباط في المسجد، بعد أن كان المسجد بستان ذكره وأنسه وعبادته.

كما زاره المستشار بالديوان الملكي د. عبدالله التركي في العيد للسلام عليه، كما ظهر في المقطع المتداول.

وأثنى متداولو المقطع على عزيمة الشيخ ومرابطته في الإمامة والصلاة هذه السنوات، داعين له بالقبول وحسن العمل، مؤكدين أنه في مثل هذا تكون الغبطة وبأمثاله تصنع القدوات.