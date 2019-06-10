سقوط مروحية فوق أحد المباني وسط مدينة نيويورك

تواصل – وكالات:

تحطمت طائرة مروحية في مبنى بمانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك، فيما طلبت شرطة نيويورك من العامة تجنب المنطقة.

وقال حاكم نيويورك أندرو كيومو، اليوم الاثنين، إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطراري للطائرة المروحية على سطح المبني ووقوع حريق.

وأضاف أن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى، موضحاً أن هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد.

وأفادت مصادر أمنية بسقوط قتيل على الأقل إثر حادث تحطم المروحية خلال محاولة هبوطها. وقالت إدارة إطفاء الحرائق بنيويورك إن قائد الطائرة المروحية لقي مصرعه إثر الحادث.