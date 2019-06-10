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رغم قطع رأسها.. سمكة عجيبة تطحن علبة معدنية بفكيها (فيديو)

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تواصل – وكالات:

اكتشف عدد من الصيادين، في تجربة عجيبة، أن فكي سمكة “الأنقليس الذئبي” قادران على طحن علبة معدنية، رغم فصلهما عن جسم السمكة.

وقال صحيفة “ديلي ستار”، إن الفيديو الذي أثار انتباه محرريها نشر على موقع “ريديت” للتواصل الاجتماعي، لما فيه من غرابة في إظهار قوة فكين من هذا النوع من الأسماك.

وأظهر مقطع فيديو، أحد الصيادين يضع علبة مشروب غازي، مصنوعة من الألمنيوم، بين فكي السمكة وكيف تقوم أسنانها الحادة بـ “طحنها” كلياً.

ولفت الفيديو المنشور انتباه الآلاف من مستخدمي الإنترنت، الذين عبر أغلبهم عن الرعب من هذه السمكة وعن عدم رغبتهم برؤيتها في الواقع.

الجدير بالذكر أن “الأنقليس الذئبي”، نوع بحري من فصيلة أسماك الذئب، التي تعيش في شمال المحيط الهادي، ولا يشكل هذا النوع أي خطورة على البشر، رغم امتلاكه فكين قادرين على طحن أي نوع من المواد.

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