«السجون» تعيد 386 ألف ريال لمواطن سددها بالخطأ ضمن «فُرجْت»

تواصل – فريق التحرير:

سلّمت المديرية العامة للسجون أول شيك لمواطن قام بالخطأ بسداد مبلغ زائد عمّا رغب في التبرع به ضمن حملة “فرجت” للسداد عن المسجونين في قضايا مالية.

ونشر حساب “السجون” صورة للمسؤولين وهم يقومون بتسليم المواطن أول شيك لمن سددوا أكثر من المبالغ التي كانوا ينوون سدادها، موضحاً أنه بعد التحقق من عملياته، سُلِّم شيكاً بالفروقات المالية التي حوّلها عن طريق الخطأ.

يُذكر أن المواطن كان قد استغاث بعدما حوّل كامل رصيده البنكي 386 ألف ريال و675 ريالاً، بالخطأ عندما أراد المساهمة بمبلغ بسيط للإفراج عن مسجون في حملة “فرجت”، مطالباً برده، مفيداً بأن المال حقوق تقاعدية عن خدمته العسكرية.