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«كريم» تبدأ تقديم خدمة النقل بالحافلات في المملكة.. تعرف على الأسعار

«كريم» تبدأ تقديم خدمة النقل بالحافلات في المملكة.. تعرف على الأسعار
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “كريم” لخدمات النقل، عن بدء تقديم خدمة النقل الجماعي بالحافلات في المملكة، وذلك بعد أن وافقت هيئة النقل العام على بدء الخدمة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها ستبدأ نشاطها في جدة بمسارات على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان، بتكلفة تبدأ من 3 ريالات للرحلة الواحدة، مشيرةً إلى الخدمة أوفر بأكثر من 60% من خدمات حجز السيارات التقليدية.

وأشارت إلى أن العملاء سيتمكنون من التحقق من توفر الحافلات – التي تتسع مبدئياً حتى 13 راكباً – عبر تطبيق “كريم باص”؛ وهو منفصل عن تطبيق حجز السيارات، مع إمكانية متابعة وصولها وحجز مقعد لهم، موضحة أن الخدمة ستسمح باستقلال الركاب أثناء الرحلة.

وذكرت الشركة أن الخدمة تتوفر حالياً مقابل الدفع نقداً فقط، ولكن قريباً سيُتاح للركاب الدفع عبر خيارات سداد متنوعة، مثل محفظة كريم على التطبيق أو باستخدام بطاقة ائتمان مسجّلة.

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