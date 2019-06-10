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توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة في هذه المناطق غداً

توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة في هذه المناطق غداً
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الطائف، يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وتزداد رقعة تأثير الموجة الحارة لتصل المناطق الوسطى، حيث يسود طقس حار في عموم المناطق مع استقرار الأجواء بشكلٍ عام، تبقى الفرص مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار الرعدية فوق المناطق الجبلية في جنوب المملكة.

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