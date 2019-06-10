كيف تحصل على «قرض الزواج» من بنك التنمية الاجتماعية؟.. الشروط والأوراق المطلوبة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

كيف تحصل على «قرض الزواج» من بنك التنمية الاجتماعية؟.. الشروط والأوراق المطلوبة

كيف تحصل على «قرض الزواج» من بنك التنمية الاجتماعية؟.. الشروط والأوراق المطلوبة
0

تواصل – فريق التحرير:

يُقدم بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف سابقاً”، حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي الموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوو الدخل المنخفض، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل مُيسّر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

ومن بين المنتجات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية قرض الزواج الذي يهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 10000 ريال.

الشروط العامة للحصول على قرض الزواج
– أن يكون الزواج للمرة الأولى ويُستثنى من ذلك مَن توفيت زوجته الوحيدة أو مَن طلّق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.
– أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس، فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.
– تقديم عقد نكاح رسمي مُصدّق من المحكمة المختصة على ألّا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.
– تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري.
– يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي يجب تقديم ما يلي:

– نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.
– صورة هوية المقترض.
– صورة سجل الأسرة مضافة فيه الزوجة.
– صورة عقد النكاح كاملاً.
– أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.
– أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.
– أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك.
– تصريح بياناتي من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.
– إرفاق صورة شهادة الوفاة للزوجة الأولى في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.
– إرفاق صورة كرت العائلة المضافة فيه الزوجة الأولى المتوفية في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص يجب تقديم:

 – نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل، واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.
– صورة هوية العميل.
– صورة سجل الأسرة مضافة فيه الزوجة.
– صورة عقد النكاح كاملاً.
– صورة هوية الكفيل.
– أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.
– أصل تعريف بالراتب مفصلاً للكفيل وموقعاً ومختوماً من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.
– أصل تعريف بالراتب مفصلاً للعميل وموقعاً ومختوماً من جهة عمل العميل ومصدقاً من الغرفة التجارية لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.
– شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوماً.
– أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.
– تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.
– تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.
– إرفاق صورة شهادة الوفاة للزوجة الأولى في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.
– إرفاق صورة كرت العائلة المضافة فيه الزوجة الأولى المتوفاة في حال كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خدمات ومزايا متعددة.. بنك التنمية يطلق منصة إلكترونية للأسر المنتجة قريباً

خدمات ومزايا متعددة.. بنك التنمية يطلق منصة إلكترونية للأسر المنتجة قريباً

دعم 300 ألف ريال لمشاريع الوساطة العقارية

دعم 300 ألف ريال لمشاريع الوساطة العقارية

خلال يومين فقط.. 2000 متقدمة لقروض المطلقات والأرامل 

خلال يومين فقط.. 2000 متقدمة لقروض المطلقات والأرامل 

بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجاً جديداً لتمويل المطلقات والأرامل

بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجاً جديداً لتمويل المطلقات والأرامل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معجزة رمضان
تدوينات حرة

معجزة رمضان

المزيد
“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد
7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>