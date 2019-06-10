بعد إيداع الدفعة الـ19.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن فرق أسعار البنزين

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، مجدداً، أنه يتم تعويض المستفيدين عن رفع أسعار البنزين من خلال الدعم المُقدّم، الذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، والأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على أسعار الوقود.

وردَّ البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء بشأن تغطية الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء: “بأنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم، الذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية”.

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم الاثنين، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري.