معجزة رمضان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

معجزة رمضان

0
معجزة رمضان
أ.م.محمد أحمد عبيد

في بداية شهر رمضان التقيت أخاً عربياً مقيماً في أوروبا ظهر في كلامه اليأس من إمكانية تحسن حالة العرب والمسلمين في زماننا هذا الذي هيمنت فيه الحضارة الغربية على العالم، وأن العرب بحسب رأيه يحتاجون إلى مئات السنين حتى يستعيدوا مجدهم وعزهم.

هذا النقاش ردني اليوم إلى النظر في الحالة الرمضانية التي كانت تعيشها الأمة قبل أيام ومعجزة القوى والطاقات الإيمانية التي منحنا الله إياها في هذا الشهر المبارك الفضيل، فهذا ابني الصغير ذو العشر سنوات أتم صيام الشهر مؤمناً محتسباً صابراً فرحاً وفخوراً بإنجازه، من الذي منحه هذه الطاقة الإيمانية الهائلة؟ إنه الله.

في أغلب أيام السنة يهجر أغلبنا كتاب الله والكثير منا لا يقرأه حتى يوم الجمعة، ولكن ما إن يحل علينا شهر رمضان حتى تجدنا نرابط في المساجد بعد الصلوات لنكمل ختمتين أو ثلاثاً وأكثر خلال الشهر الكريم، من الذي منحنا هذا الشوق والرغبة والإقبال على كتاب الله؟ إنه الله.

هل يُذكر أحدنا عدد المرات التي صلى بها الوتر خلال أيام السنة؟ ففي حين يصلي أغلبنا أكثر من ٢٠ ركعة يومياً خلال الشهر الفضيل تجدنا نعجز عن صلاة نصف هذا العدد طوال أيام السنة، من الذي وهبنا هذا الدافع للصلاة والتلذذ بالقيام والخشوع في ليالي رمضان المباركة؟ إنه الله.

في شهر الجود والإحسان يتسابق جيران المسجد على التبرع بالمال والوقت والنفس لإطعام الصائمين وإكرامهم بما لذ وطاب عن رضاً وطيب نفس، من الذي أمدهم بقوة السخاء والرغبة في العطاء التي تستمر معهم حتى يوم العيد؟ إنه الله.

إن رمضان ظاهرة سنوية فريدة ومعجزة إيمانية حية نعيشها كل عام فتزكو بها نفوسنا وتتحول قبلتها صوب الآخرة وتصير فيها أرواحنا نورانية منقادة للطاعة وكأنها ملائكة الرحمن.

رمضان هذا الشهر المعجز الفريد يرسل لنا نداءً كل عام: أنتم أيها المسلمون لا حول لكم ولا قوة بدون عون الله وأن قلوبكم بين إصبعين من أصابع الرحمن فهو وحده القادر أن يحول أمركم ويبدل حالكم بين عشية وضحاها: ”إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون”.

في أول رمضان وافاه المسلمون حدث يوم الفرقان ”غزوة بدر الكبرى“ حين كان المسلمون مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس – كما هي حالنا هذه الأيام – وبصبرهم وتقواهم كتب الله للمسلمين الغلبة والنصر، وجاءهم المدد الرباني من السماء فأنزل الله ملائكته المقربين يضربون أعناق أعداء الإسلام ويقطعون منهم كل بنان: ” فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم“، وهل تنسى الأمة في يوم الفرقان قول رسولنا الكريم: ”شاهت الوجوه“ وهو يرمي الأعداء بالحصى ”وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى“.

إن معية الله هي وحدها التي يحتاجها المسلمون اليوم لاستعادة مجدهم، وهذه لن تتأتى لهم إلا بفضائل مدرسة رمضان (الصبر والتقوى) كما قال تعالى: ”واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين“، ”واصبروا إن الله مع الصابرين“.

إن رمضان يزورنا كل عام فيجدد في قلوبنا الأمل والرجاء في موعود الرحمن لأمة الإسلام أن نصر الله قريب، فهل يحافظ المسلمون على مكتسباتهم الرمضانية ومعنوياتهم النفسية وقيمهم الإيمانية حتى يكتب لهم ربهم السيادة والريادة والقيادة للعالم أجمع في المستقبل القريب.

” وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط”.

أ.م.محمد أحمد عبيد

مستشار تربوي ومدرب جودة وتطوير ذات

@mohdobaid66

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العجلة الثالثة للتنمية المستدامة

العجلة الثالثة للتنمية المستدامة

الضبط الاجتماعي

الضبط الاجتماعي

محطتك الأخيرة لقبولك الجامعي!

محطتك الأخيرة لقبولك الجامعي!

لهذا يردع المتحرش!

لهذا يردع المتحرش!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“وماذا بعد رمضان؟!”
مقالات

“وماذا بعد رمضان؟!”

المزيد
7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>