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الدفاع المدني يرد على ادعاءات التأخر في مباشرة حريق شقة بالرياض

الدفاع المدني يرد على ادعاءات التأخر في مباشرة حريق شقة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

رد الدفاع المدني بالعاصمة الرياض على ادعاءات البعض بتأخر وصول فرق الدفاع المدني لمباشرة حريق اندلع في شقة بعمارة سكنية في حي الورود ظهر اليوم الاثنين.

وأكد نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض ‎الرائد محمد عيد العتيبي، أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث بعد 9 دقائق فقط من تلقي البلاغ، حيث تُلقي البلاغ عند الساعة 2.6 ظهراً، ووصلت الفرقة الأولى عند الساعة 2.15 ظهراً.

وأشار إلى أنه بوصول فرق الدفاع المدني اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول بعمارة مكونة من دورين وملحق، ولا يوجد بها احتجاز، وتم إخلاء العمارة، ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل، دون حدوث أي إصابات أو احتجاز، ومن خلال المعاينة اتضح أن سبب الحريق ناتج عن تماسّ كهربائي في سلك المكيف.

ودعا الدفاع المدني إلى أهمية الأخذ بأسباب السلامة الكهربائية، متمنياً السلامة للجميع.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو تضمن ادّعاءات إحدى الممثلات بتأخر وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحريق.

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