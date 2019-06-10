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13 نصيحة مهمة لاستخدام بطاقة الائتمان بشكل آمن أثناء السفر

13 نصيحة مهمة لاستخدام بطاقة الائتمان بشكل آمن أثناء السفر
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّهت البنوك السعودية عدة نصائح للمواطنين والمقيمين مع حلول إجازة الصيف، لقضاء إجازة سعيدة وممتعة وفي الوقت نفسه عدم الضغط على مداخيلهم المالية، خاصةً في ظل تداخلها مع إجازات الأعياد هذا العام.

وكان من أهم هذه النصائح ما يتعلق باستخدام بطاقتك الائتمانية بالشكل الأمثل على النحو التالي:

– تجنّب الإسراف في استخدام البطاقة بالذات في شراء الكماليات.
– لا تقتنِ عدداً كبيراً من البطاقات من غير مبرر.
– يُفضل دفع قيمة المبالغ المستحقة على البطاقة قبل فترة الاستحقاق المحددة أو على الأقل الالتزام بدفع الحد الأدنى الذي هو بحدود 5٪؛ تفادياً لتحمل مزيد من الفوائد.
– سرعة إبلاغ البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة في حال ضياعها أو سرقتها.
– يُنصح بقراءة شروط البطاقة جيداً، والتعرف على مزاياها ورسومها ونسبة الفوائد قبل الموافقة على إصدارها؛ للتأكد من مناسبتها لاحتياجاتك ومستوى دخلك وقدرتك على تحمل سداد الالتزامات المترتبة.
نصائح عامة:
– احرص على إبقاء هاتفك الجوال في وضعية التشغيل لتسلم رسائل البنك.
– لا تحمل مبالغ نقدية كبيرة؛ تفادياً للسرقة والضياع، واعتمد على البطاقات البنكية ووسائل الدفع الإلكترونية.
– احتفظ بإيصالات عمليات الشراء بغرض مطابقتها مع كشف الحساب ورسائل البنك.
– احرص على استخدام البطاقة البنكية في الأماكن الموثوقة التي تتمتع بحماية أمنية معلوماتية كافية؛ تفادياً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال.
– لا تقم بإجراء المعاملات المالية من خلال شبكات الإنترنت العامة.
– احرص على تبديل العملة من الأماكن الموثوقة، وتجنب تبديلها في السوق السوداء.
– غيّر أرقامك السرية دورياً، خاصة عند العودة من الخارج، واختر أرقاماً عشوائية غير متسلسلة أو مكررة.
– تجنّب الاحتفاظ بجميع بطاقاتك البنكية في مكان واحد؛ تفادياً لاحتمال فقدان جميع البطاقات.

كما نصحت البنوك بوضع خطة مالية للإجازة قبل وقت كافٍ من السفر، تتضمن موازنة تقديرية للمصاريف مع الحرص على عدم تجاوزها تفادياً للحاجة لأموال إضافية أو التعرض لمواقف محرجة؛ ما قد يضطر المسافر إلى اختصار إجازته والعودة قبل الموعد المحدد.

ونصحت البنوك السعودية أيضاً بعدم الاقتراض من أجل السفر وقضاء الإجازة، مؤكدةً أن ذلك أمر غير محبذ بتاتاً، باعتبار أن الاقتراض يجب أن يكون للإنفاق على ضروريات وأساسيات الحياة، مثل التعليم والرعاية الصحية وشراء المنازل والأصول والمنقولات المنتجة.

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