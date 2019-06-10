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استشاري: ما يراه المرضى أثناء «الغيبوبة» أمر لا يخضع لقوانين العلم

استشاري: ما يراه المرضى أثناء «الغيبوبة» أمر لا يخضع لقوانين العلم
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تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن ما يتم تداوله بشأن أن بعض الأشخاص يرون خلال الغيبوبة أشياء من قبيل “نفق، نور، أشخاص، سرعة حركة، ضباب، انعدام وزن”، أمر لا يخضع لقوانين العلم الحديثة، ولا يمكن قياسه أو تأكيد حدوثه إلا في 10% من الحالات.

وقال “النمر” في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، هو من جزء الروح {قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً}؛ ولذلك أتوقف هنا في هذا الموضوع.

واستطرد خالد النمر قائلاً: “نعلم كذلك أنه يؤثر كثيراً على شخصية هؤلاء الأفراد ونظرتهم للحياة والتعامل مع الآخرين بعد حدوثه”.

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