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الجراد ينتشر في جازان والأهالي يطالبون بسرعة مكافحته (فيديو)

الجراد ينتشر في جازان والأهالي يطالبون بسرعة مكافحته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، وصول أسراب الجراد إلى جنوب منطقة جازان في عدد من المواقع؛ كان آخرها “الدغارير”.

وشدد الأهالي على استعجال عمليات مكافحته حتى لا يتكاثر بالشكل المؤذي، مؤكدين أن الجراد يتكاثر بشكل مخيف.

وكانت قد وصلت قبل مدة الطائرة الأولى من أسطول طائرات شركة التيار الجوي المتخصّصة في مجال الرش الجوي التي تُدار بكوادر سعودية من طيارين وفنيين ذوي خبرة عالية في مجال الطيران، إلى مهبط وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان؛ وذلك للبدء بعمليات الرش الجوي لمكافحة أسراب الجراد ونواقل المرض الأخرى.

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