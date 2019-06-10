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الرئيس الروسي يزور المملكة في أكتوبر المقبل

الرئيس الروسي يزور المملكة في أكتوبر المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة، في أكتوبر من العام الجاري.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الفالح، الذي يزور موسكو حالياً لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، قوله “إن شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروع ميثانول في شرق روسيا”.

بدورها، أكدت موسكو أنها تُولي اهتماماً كبيراً للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة في أكتوبر المقبل؛ تلبيةً لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكَّد استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية هذا العام.

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