متحدث «التحالف»: إيران تهدد الملاحة في باب المندب.. ونسعى لإنهاء انقلاب الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب، مضيفا: “نعمل لإيجاد أرضية صلبة لكافة الأطراف السياسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية”.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن أصدقاء اليمن يعملون من أجل إنعاش الاقتصاد اليمني.

وأشار إلى أنه تمت الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة من السفينة الإيرانية “سافيز”، وأنه تم إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز في البحر الأحمر، وأكد أن السفينة سافيز تشكّل تهديداً مستمراً للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب.

وتابع متحدث التحالف قائلا “أقمنا جسرًا جويًا لإغاثة اليمنيين المتضررين من السيول والفيضانات، وأنه تم إرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن”.