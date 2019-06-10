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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8849 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8849 نقطة
أرشيفية
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 149.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8849.21 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 169 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 133 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صادرا، الباحة، ثمار، المراعي، والاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأبحاث والتسويق، أليانز إس إف، مسك، سيسكو، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.71%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، دار الأركان، الجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعاً 10.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3462.95 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.

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