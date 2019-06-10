دواء سعره 122 ريالاً يباع في الخارج بـ16 ريالاً فقط.. «الغذاء والدواء» ترد

تواصل – فريق التحرير:

نشر مواطن مقطع فيديو يشكو خلاله ارتفاع أسعار الأدوية في المملكة بشكل مبالغ فيه مقارنةً بعدد من الدول الأخرى.

وردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المقطع موضحةً أن سعر الدواء يخضع لعدة عوامل قد تؤدي لوجود تفاوت في سعر الدواء الواحد من دولة لأخرى.

وأكد المواطن خلال المقطع أنه اشترى دواء “NEXIUM 40MG TAB” من إحدى الصيدليات خارج المملكة بسعر يعادل 16 ريالاً فقط، فيما كان سعره في المملكة 218.9 ريالاً قبل أن يُخفض العام الماضي إلى 122.60 ريالاً بقرار من هيئة الغذاء والدواء.

وأبدى المواطن اندهاشه من هذا التفاوت الكبير في سعر الدواء بين السعودية وغيرها من الدول، خاصةً أن الأمر يتعلق بالأدوية التي تعد من الأساسيات المعيشية وليست للرفاهية، مطالباً الجهات المعنية بتوضيح الأمر.

بدورها، ردت هيئة الغذاء والدواء على ما جاء في المقطع، موضحةً أن سعر الدواء يخضع لعدة عوامل، منها مستوى المعيشة واختلاف أسعار العملة وحجم السوق الدوائي إضافةً لعوامل أخرى.