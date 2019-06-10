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20 مليون ريال غرامات جمركية على الشركات والأفراد خلال 3 أشهر

20 مليون ريال غرامات جمركية على الشركات والأفراد خلال 3 أشهر
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن تسجيل جزاءات وغرامات جمركية على الشركات والأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 20.3 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة أن عدد محاضر الضبط وصلت إلى أكثر من 12.2 ألف محضر، لافتة إلى أن عدد الوحدات من المواد المقلدة والمغشوشة، التي تم ضبطها خلال هذا الربع الأول بلغت نحو 7.9 مليون وحدة، بينما بلغ عدد الكميات غير المطابقة للمواصفات في معامل تحليل العينات نحو 5.9 مليون وحدة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وأعلنت الهيئة عن تحرير 245 محضر غش تجاري، خلال الفترة نفسها من العام، لبضائع قيمتها 34.1 مليون ريال وتصل كميتها إلى 7.8 مليون طن.

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