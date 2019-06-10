جامعة حائل تفتح باب القبول السنوي لخريجي الثانوية خلال أيام

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ جامعة حائل استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين من يوم الاثنين 14 شوال 1440 هـ حتى يوم الاثنين 21 شوال 1440 هـ، وذلك من خلال بوابة القبول علىالموقع الإلكترونيلجامعة حائل.

وأشارت الجامعة إلى أن فترة التقديم الإلكتروني للطلاب غير السعوديين (طلبات المنح الداخلية) تبدأ يوم الاثنين 14 شوال 1440 هـ، حتى يوم الأحد 20 شوال 1440هـ علىالرابط الإلكترونيالمخصص لتقديم غير السعوديين.

وأهابت الجامعة بالجميع الاطلاع على شروط القبول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة حائل.