«نزاهة» تتأهب لمتابعة استرداد الأموال وعوائد «جرائم الفساد»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«حساب المواطن»: أكثر من 45 مليار ريال دعمًا للمواطنين.. حتى الآن

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

«الجوازات» تُحذِّر: تأخير تجديد «هوية مقيم» يعرضك لعقوبات تصل إلى الإبعاد

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

«التعليم» تحدد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال

«نزاهة» تتأهب لمتابعة استرداد الأموال وعوائد «جرائم الفساد»

«نزاهة» تتأهب لمتابعة استرداد الأموال وعوائد «جرائم الفساد»
0

تواصل – واس:

افتتح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن اليوم، “ورشة عمل لمناقشة الآلية المقترحة التي أعدتها (نزاهة)”، بشأن متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، بحضور عددٍ من المختصين في جهات حكومية ذات العلاقة.

وتستعرض الورشة التي تعقد في مركز نزاهة للتدريب، الوضع الحالي لعمليات متابعة استرداد الأموال والأصول الناتجة من جرائم الفساد في المملكة، والرؤية المقترحة لمتابعة عمليات الاسترداد.

ويأتي تنظيم هذه الورشة تنفيذا للأمر الملكي رقم (12515)، وتاريخ 15 / 3 / 1439هـ، الموجه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” للتنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آلية مناسبة لإنفاذ ما يتعلق بتنظيم الهيئة من متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«نزاهة» يستقبل 2200 بلاغ للتعدي على الأراضي الحكومية

«نزاهة» يستقبل 2200 بلاغ للتعدي على الأراضي الحكومية

متحدث «نزاهة» يكشف: نظام جديد يحمي المُبلِّغين عن الفساد والاختلاس

متحدث «نزاهة» يكشف: نظام جديد يحمي المُبلِّغين عن الفساد والاختلاس

نزاهة: ارتفاع البلاغات الواردة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنسبة 50%

نزاهة: ارتفاع البلاغات الواردة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنسبة 50%

مواطن يلجأ لـ«نزاهة» بسبب ظلم مديره.. والهيئة ترد

مواطن يلجأ لـ«نزاهة» بسبب ظلم مديره.. والهيئة ترد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>