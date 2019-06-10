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توجيهات مهمة من «هيئة الاتصالات» بشأن خدمة التجوال الدولي

توجيهات مهمة من «هيئة الاتصالات» بشأن خدمة التجوال الدولي
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الاثنين، عدة نصائح لمستخدمي خدمات الاتصالات المسافرين إلى خارج المملكة تختص باستخدام خدمة “التجوال الدولي”، وأهم الإرشادات المتعلقة بها، وجاء في مقدمتها أهمية التواصل مع مُقدّم الخدمة قبل السفر إلى خارج المملكة والتعرُّف على الباقات المخصّصة للتجوال الدولي واختيار الأنسب منها.

كما نصحت الهيئة، المسافرين في أثناء وجودهم خارج المملكة، بإيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات تفادياً لتحميل الجهاز بيانات جديدة واستهلاكها كمية كبيرة من البيانات، هذا إضافة إلى ضرورة إيقاف خاصية التجوال الدولي للبيانات، في حال عدم الرغبة في استخدام الخدمة، وذلك من خلال إعدادات الجهاز.

وحثّت الهيئة، المسافرين على ضبط إعدادات الجوّال وإعادة تعيين خاصية اختيار الشبكة إلى الوضع اليدوي؛ لتجنب الانتقال التلقائي واختيار المشغّل الدولي الأقل في التكلفة، كما طالبتهم بالاطلاع على أسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغّل دولي في الدولة التي ستتم زيارتها، وذلك عبر التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم أو من خلال زيارة المنصّات الإلكترونية لمقدم الخدمة.

وأشارت الهيئة، إلى أهمية دراسة خيار شراء شريحة محلية مسبقة الدفع؛ لاستخدامها في أثناء السفر إلى خارج السعودية.

وأكّدت الهيئة، ضمن ما قدّمته من إرشادات للمسافرين، أن أجور المكالمات الصوتية والرسائل النصية في أثناء التجوال الدولي تُستثنى من الخضوع للحد الائتماني، فيما تكون أجور استخدام الإنترنت أثناء التجوال من ضمنه.

 

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