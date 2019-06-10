فوائد وأضرار «رجيم الماء» للتخسيس السريع

تواصل – وكالات: تزايدت شعبية الحمية التي تعتمد على شرب الماء لتخفيف الإحساس بالجوع، وتناول الحد الأدنى من الطعام في السنوات الأخيرة. وينبغي أن يكون رجيم الماء لفترة قصيرة، ويتطلّب القيام ببعض التمارين لتقليل الترهلات عقب الانتهاء منه. كما توجد عدة مخاطر صحية ينبغي أخذها في الاعتبار عند اتباع رجيم الماء إلى جانب الفوائد، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

* لا ينبغي أن تطول الفترة التي تمتنع فيها عن أكل الطعام وتعتمد فيها على الماء فقط لأكثر من 24 ساعة.

* رجيم الماء لا يناسب من هم أقل من 18 سنة.

* إذا كان لدى الشخص سكري لا تتبع هذه الحمية.

* إذا كنت تتناول أدوية لا يمكنك اتباع رجيم الماء خلال فترة تعاطي الدواء.

* يساعد رجيم الماء على أن يحرق الجسم الدهون المخزّنة تحت الجلد، ويعتبر ذلك وسيلة لتنقية الجسم من السموم أيضاً، وتقليل الالتهابات، وتحسين التمثيل الغذائي.

* يعتبر رجيم الماء وسيلة حماية ضد أمراض القلب، وخفض ضغط الدم المرتفع.

* قد تشعر بالجفاف على الرغم من أنك تشرب الكثير من الماء عند اتباع هذه الحمية، والسبب أن الجسم يحصل على حصة جيدة من السوائل عن طريق الأطعمة، لذلك عليك شرب كمية كبيرة من الماء لتعويض النقص.