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هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض

هل يكون الصيف الأقسى بالتاريخ؟.. «الحصيني» يكشف حقيقة ارتفاع الحرارة إلى 55 بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ عدم وجود مؤشرات تتنبأ بأن هذا الصيف سيكون الأقسى والأشد على مر التاريخ.

واستبعد الحصيني، خلال استضافته بقناة “العربية”، وصول درجات الحرارة في الرياض إلى 55 درجة مئوية؛ مشيراً إلى أنها ربما تصل إلى 53 درجة، حتى في حال ارتفاعها لا تستمر سوى 10 دقائق، ثم تبدأ بالانخفاض تحت الخمسين درجة”.

وتوقع استمرار هطول الأمطار على حائل والحدود الشمالية والجوف وغرب القصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وتأخرها إلى هذه الفترة يعد من الأشياء النادرة، كما هو أيضاً حال السنة الماضية من برودتها وأمطارها وقلة العواصف الترابية.

ووصف الحصيني؛ التوقعات بتسجيل أعلى المعدلات لدرجات الحرارة، وبأن هذا الصيف سيكون الأقسى على مر التاريخ، وستصل الحرارة إلى ما فوق 55 درجة مئوية، بعد أن سجّلت منطقة مطربة الكويتية، ظهر أمس، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم؛ حيث بلغت 52.2 درجة مئوية، بأنها “أسطوانة نسمعها عادةً كل سنة، الصيف هذه السنة سيكون الأقسى والأشد، أسطوانة مشروخة دائما نسمعها!”.

وأضاف: ما سُجِّل في مطربة بالكويت وغيرها يعد في معدلاتها الطبيعية، فتلك المناطق تسجل عادة 50 و51 وأحيانا 53 درجة مئوية.

وتابع قائلا:” لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن فصل الصيف هذا سيكون الأشد؛ بل يُتوقع فصل صيفي عادي ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وهذا ليس بالضرورة ألا يكون هناك حر”، مشيراً إلى اعتياد ارتفاع درجات الحرارة في منطقة العراق وغرب إيران والحدود السعودية – الكويتية – العراقية التي تسمّى “فرن وتنور العالم!”.

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