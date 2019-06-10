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جامعة نجران تعلن مواعيد وشروط قبول خريجي الثانوية العامة

جامعة نجران تعلن مواعيد وشروط قبول خريجي الثانوية العامة
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تواصل – واس:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، عن مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440هـ / 1441هـ على ثلاثة مراحل، يعقبه القبول الاحتياطي للفصلين والقبول الاحتياطي للفصل الثاني.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل، أولها مرحلة القبول الرئيسي، وتبدأ بتاريخ 16/ 10/ 1440 هـ وتنتهي بتاريخ 4/ 11/ 1440 هـ، وتعلن نتائجها في 7/ 11/ 1440 هـ، والثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين وتبدأ بتاريخ 18/ 11/ 1440هـ حتى 25/ 11/ 1440هـ وتعلن نتائجها بتاريخ 28/ 11/ 1440هـ ، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني حسب المقاعد المتاحة وتبدأ بتاريخ 3/ 12/ 1440هـ ولغاية 17/ 4/ 1441هـ وتعلن نتائجها بتاريخ 21/ 4/ 1441هـ.

وبيّن العمري، أن الجامعة حددت عدداً من الشروط الواجب توفرها في المتقدم وهي أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، ويكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أيّة شروط أخرى تراها الجامعة، مشيرا إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط على البوابة الإلكترونية للجامعة.

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