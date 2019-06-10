إحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش عبر الحدود الجنوبية.. والكشف عن جنسيات 50 متهمًا

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، عن أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر رمضان من عام 1440هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1367 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وبين المقدم القريني أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصاً، بينهم 23 متهماً من الجنسية الأثيوبية، و 16 متهماً من الجنسية اليمنية، و 7 متهمين من الجنسية الصومالية، و 4 متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، والله ولي التوفيق.