الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

لفظ أنفاسه بنفس مكان وفاة والده قبل 14 عامًا.. حادث غريب في جازان

لفظ أنفاسه بنفس مكان وفاة والده قبل 14 عامًا.. حادث غريب في جازان

الخدمة المدنية تكشف حقيقة تغيير دوام الموظفين إلى الليل

الخدمة المدنية تكشف حقيقة تغيير دوام الموظفين إلى الليل

وفاة مدير تعليم مكة.. والصلاة عليه فجر غدٍ بالمسجد الحرام

وفاة مدير تعليم مكة.. والصلاة عليه فجر غدٍ بالمسجد الحرام

شاهد.. تساقط «البَرَد» بكثافة في الطائف

شاهد.. تساقط «البَرَد» بكثافة في الطائف

سماعة بلوتوث مقاومة للماء من ألتيميت إيرز

سماعة بلوتوث مقاومة للماء من ألتيميت إيرز
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة ألتيميت إيرز Ultimate Ears سماعة بلوتوث جديدة مقاومة لرذاذ الماء، أوضحت الشركة الأمريكية أن سماعتها Wonderboom 2 الجديدة تمتاز بوضع Outdoor Boost وتوفر صوت بجودة استريو.

وأشارت شركة ألتيميت إيرز أن السماعة اللاسلكية Wonderboom 2 الجديدة تأتي بارتفاع 104 ملم وقطر 95.3 ملم، ويقل وزنها بمقدار 5 غرام مقارنة بالموديل السابق، وتروج الشركة الأمريكية لسماعتها الجديدة من خلال صوت 360 درجة والمزيد من النغمات العميقة بفضل وضع Outdoor Boost.

وأضافت شركة ألتيميت إيرز أن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 13 ساعة، كما أنها مقاومة لرذاذ الماء والأتربة وفقا لفئة IP67، وتمتاز باقتران استريو حقيقي وكسوة قماشية ملفتة للأنظار ثنائية الألوان.

وأعلنت شركة ألتيميت إيرز عن إطلاق سماعة البلوتوث Wonderboom 2 الجديدة باللون الأسود Deep Space Black والرمادي Crushed Ice والأحمر Radical Red والأزرق Bermuda Blue والوردي Just Peach مع نهاية يوليو المقبل، ولم يتم الإفصاح عن أية بيانات بشأن أسعار سماعة البلوتوث الجديدة في أسواق المنطقة العربية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«سوني» تطلق سماعة زجاجية لاسلكية بقدرات رائعة

«سوني» تطلق سماعة زجاجية لاسلكية بقدرات رائعة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>