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تحذيرات من «موجة حر» تضرب المنطقة الشرقية.. وتقلبات جوية على عدة مناطق

تحذيرات من «موجة حر» تضرب المنطقة الشرقية.. وتقلبات جوية على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق الإنذار الآلي المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عدداً من التنبيهات المتقدمة، تحذر من تقلبات جوية اليوم الاثنين على عددٍ من المناطق، بينها تنبيه من موجة حر تستهدف معظم أجزاء المنطقة الشرقية.

وأوضح التنبيه أن موجة الحر المتوقعة على الشرقية اليوم ستشمل كلاً من الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والعديد، والقطيف، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، وقرية العليا، مبيناً أن الموجة تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

فيما أطلق الإنذار الآلي المبكر تنبيها يحذر من نشاط في الرياح يكون مصحوباً بسحب رعدية على منطقة مكة المكرمة، ما يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، على كل من الجموم، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وذلك بداية من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.

وحذر في تنبيه متقدم من رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة تبوك تشمل البدع وتبوك وتيماء، تبدأ في الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى 8 مساءً.

في حين حذر تنبيه متقدم آخر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم أجزاء منطقة عسير، في كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، ولنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل، وذلك بداية من الساعة 1 بعد الظهر وحتى الساعة 8 مساءً.

فيما حذر تنبيه متقدم في منطقة الباحة من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وتدن في مستوى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد مع جريان للسيول، على كل من: الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبن حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، وذلك في الفترة 1 بعد الظهر وحتى 7 مساءً.

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