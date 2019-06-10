الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الخدمة المدنية تكشف حقيقة تغيير دوام الموظفين إلى الليل

الخدمة المدنية تكشف حقيقة تغيير دوام الموظفين إلى الليل

وفاة مدير تعليم مكة.. والصلاة عليه فجر غدٍ بالمسجد الحرام

وفاة مدير تعليم مكة.. والصلاة عليه فجر غدٍ بالمسجد الحرام

مواطن يطارد طليقته بالسلاح في الشارع ويقتل شقيقتها بـ8 طعنات

مواطن يطارد طليقته بالسلاح في الشارع ويقتل شقيقتها بـ8 طعنات

فيديو صادم.. سيارة مسرعة تدهس «طفلاً» في إشارة مرور بالرياض

فيديو صادم.. سيارة مسرعة تدهس «طفلاً» في إشارة مرور بالرياض

لا تتناول هذه الأطعمة على الريق.. خطر على الصحة

لا تتناول هذه الأطعمة على الريق.. خطر على الصحة
0

تواصل – وكالات:

حذر خبراء التغذية من خطورة تناول بعض الأطعمة والمشروبات كوجبة فطور على الريق، موضحين تأثير ذلك على المعدة والأمعاء.

ورأى المختصون أن الخطأ في اختيار الأطعمة والمشروبات وتناولها في الصباح قد يشكّل خطورة على صحة الإنسان؛ لما لها من تأثير على المعدة والأمعاء، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي:

البرتقال: حذّر المختصون مما يُشاع بأن عصير البرتقال الطازج هو فطور مثالي صحيح؛ لأنه يعطي الجسم القوة والطاقة منذ الصباح، مطالبين بتناوله بعد الفطور؛ لاحتوائه على أحماض عديدة مختلفة، قد تسبب التهاب المعدة.

المعجنات: رأى المختصون ضرورة عدم تناول المعجنات بالكريم والشوكولاتة على الريق؛ لأن البنكرياس يعجز منذ الصباح عن إفراز الكمية اللازمة من الأنسولين؛ ما يؤدي إلى اضطراب التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

القهوة: نصح المختصون بتناول هذا المشروب الصباحي بعد وجبة الفطور؛ لأن القهوة عند تناولها على الريق تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة؛ ما يؤدي إلى حدوث التهاب فيها، كما أن تناول القهوة منذ الصباح يشكل عبئاً ثقيلاً على الكبد، وخطورة عليه.

الموز: أفضل وقت لتناول الموز هو بعد مضي ساعة على تناول الغداء؛ فالموز في الصباح، يتم هضمه ببطء، ما يسبب انتفاخاً وإزعاجات أخرى، كما أنه غني بالمغنيسيوم الذي يمتص بسرعة كبيرة في الجسم، ما قد يزيد العبء على القلب، إضافة إلى أن تناوله بصورة منتظمة قد يسبب مشكلات في الأوعية الدمـوية.

الخيار والخضروات: أشار المختصون في مجال الأغذية إلى خطورة تناول هذه المواد في حالتها الطازجة على الريق؛ لأنها تحتوي على أحماض قوية، وفي الصباح لا يوجد ما يكفي من العصير في المعدة لهضمها، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

يخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.. تناول كوب من هذا العصير المذهل يومياً

يخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.. تناول كوب من هذا العصير المذهل يومياً

هل تعاني من اضطرابات المعدة؟.. تناول هذه المشروبات والأطعمة

هل تعاني من اضطرابات المعدة؟.. تناول هذه المشروبات والأطعمة

خطوات بسيطة تخلصك من «دهون وترهلات البطن»

خطوات بسيطة تخلصك من «دهون وترهلات البطن»

5 أسباب للإصابة بـ«عرق النسا».. وهذه طرق العلاج

5 أسباب للإصابة بـ«عرق النسا».. وهذه طرق العلاج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>