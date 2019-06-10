لا تتناول هذه الأطعمة على الريق.. خطر على الصحة

تواصل – وكالات:

حذر خبراء التغذية من خطورة تناول بعض الأطعمة والمشروبات كوجبة فطور على الريق، موضحين تأثير ذلك على المعدة والأمعاء.

ورأى المختصون أن الخطأ في اختيار الأطعمة والمشروبات وتناولها في الصباح قد يشكّل خطورة على صحة الإنسان؛ لما لها من تأثير على المعدة والأمعاء، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي:

البرتقال: حذّر المختصون مما يُشاع بأن عصير البرتقال الطازج هو فطور مثالي صحيح؛ لأنه يعطي الجسم القوة والطاقة منذ الصباح، مطالبين بتناوله بعد الفطور؛ لاحتوائه على أحماض عديدة مختلفة، قد تسبب التهاب المعدة.

المعجنات: رأى المختصون ضرورة عدم تناول المعجنات بالكريم والشوكولاتة على الريق؛ لأن البنكرياس يعجز منذ الصباح عن إفراز الكمية اللازمة من الأنسولين؛ ما يؤدي إلى اضطراب التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

القهوة: نصح المختصون بتناول هذا المشروب الصباحي بعد وجبة الفطور؛ لأن القهوة عند تناولها على الريق تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة؛ ما يؤدي إلى حدوث التهاب فيها، كما أن تناول القهوة منذ الصباح يشكل عبئاً ثقيلاً على الكبد، وخطورة عليه.

الموز: أفضل وقت لتناول الموز هو بعد مضي ساعة على تناول الغداء؛ فالموز في الصباح، يتم هضمه ببطء، ما يسبب انتفاخاً وإزعاجات أخرى، كما أنه غني بالمغنيسيوم الذي يمتص بسرعة كبيرة في الجسم، ما قد يزيد العبء على القلب، إضافة إلى أن تناوله بصورة منتظمة قد يسبب مشكلات في الأوعية الدمـوية.

الخيار والخضروات: أشار المختصون في مجال الأغذية إلى خطورة تناول هذه المواد في حالتها الطازجة على الريق؛ لأنها تحتوي على أحماض قوية، وفي الصباح لا يوجد ما يكفي من العصير في المعدة لهضمها، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.