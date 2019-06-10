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إحباط تهريب كميات من الحشيش المخدر والإطاحة بـ50 مهرباً (صور)

إحباط تهريب كميات من الحشيش المخدر والإطاحة بـ50 مهرباً (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية من إحباط عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، خلال شهر رمضان من عام 1440هـ، وبلغ مجموع ما تم ضبطه طن و367 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر.

كما تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصًا، بينهم 23 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و16 متهمًا من الجنسية اليمنية، و7 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وقامت الجهات الأمنية بإحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

 

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