تنبيه من «الأرصاد» لأهالي 6 مناطق.. حالة مطرية تستمر لعدة ساعات

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية على عدة مناطق، تستمر إلى فجر اليوم الاثنين بمشيئة الله.

وأصدرت الهيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والرياض وحائل والقصيم وحائل عسير.

وأشارت الأرصاد إلى أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الجموم والطائف والعاصمة المقدسة والكامل وبدرة وجدة وخليص ورابغ وميسان. وتبدأ الحالة الساعة الـ 21.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين، كما تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الغزالة وبقعاء وحائل وموقق. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

وأضافت هيئة الأرصاد أن منطقة القصيم تشهد أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيز وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين، كما تشهد منطقة الرياض هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة أيضًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين، كما تشهد منطقة عسير أيضا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتشمل الحالة محايل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الأحد، وتستمر حتى الثالثة من فجر الاثنين.