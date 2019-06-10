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مفحط يصدم سيارة متوقفة ويلوذ بالفرار في «الخبر» (فيديو)

مفحط يصدم سيارة متوقفة ويلوذ بالفرار في «الخبر» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر قيام قائد سيارة متهور بصدم إحدى السيارات المتوقفة على جانب شارع في الخبر، أثناء ممارسة التفحيط، في ظل تواجد سيارات عديدة متوقفة.

وأظهر المقطع، الذي وثقته كاميرات المراقبة، السيارة وهي تدخل الشارع بسرعة عالية، فيما فقد السائق التحكم فيها، فانحرفت منه على يمين الطريق، وصدم سيارة جيب متوقفة في الجزء الأمامي منها، ولاذ بالفرار من الموقع.

وطالب متداولو المقطع، بسرعة ضبط السائق المتهور، واتخاذ ما يلزم، ووضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد حياة المارة.

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