دراسة حديثة تحذر من «النوم الزائد» خلال عطلة الأسبوع.. أمراض خطيرة بانتظارك

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كشفت دراسة حديثة أن انتظار الكثيرين لعطلة نهاية الأسبوع للحصول على ساعات نوم إضافية، قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة ومشاكل القلب بمقدار الثلث.

وتشير الدراسة التي تم تمويلها من قبل المعهد القومي للقلب والرئة والدم (NHLBI)، التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، إلى أن النوم غير المنتظم وأوقات النوم غير المتسقة قد تزيد من مخاطر اضطرابات التمثيل الغذائي مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت النتائج أنه لكل ساعة تقلبات في النوم يرتفع خطر السمنة والكوليسترول في الدم وضغط الدم ونسبة السكر في الدم بنسبة 27%.

وقال الدكتور “تياني هوانغ”، عالم الأوبئة في مستشفى بيرمنغهام ومستشفى النساء في بوسطن في ماساتشوستس: “أظهرت العديد من الدراسات السابقة العلاقة بين النوم غير الكافي وارتفاع خطر الإصابة بالسمنة والسكري، واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى، لكننا لم نكن نعرف الكثير عن تأثير النوم غير المنتظم والتقلب اليومي العالي في مدة النوم وتوقيته”.

وأضاف: “تظهر أبحاثنا أنه حتى بعد النظر في مقدار النوم الذي يحصل عليه الشخص وعوامل نمط الحياة الأخرى؛ فإن كل ساعة اختلاف في الوقت المخصص للبقاء في الفراش من ليلة إلى ليلة، أو مدة النوم في الليلة، تضاعف من تأثير التمثيل الغذائي الضار”.

ودرس الباحثون 2003 من الرجال والنساء، ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عاماً، لمدة ست سنوات.