خريطة الأمطار على مدار أسبوع.. كُتلة هوائية حارة تضرب مناطق المملكة

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كشفت توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، تعرض المملكة لكتلة هوائية حارة، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على عديد من المناطق.

ووفقاً للتوقعات تستمر الأمطار الرعدية على شمال غرب المملكة، بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية الغربية، وتكون طبيعة هذه الهطولات خفيفة إلى مُتوسطة الشدة خاصة في مناطق عسير، جازان والباحة.

ويُتوقع انحسار الهطولات المطرية تدريجياً اعتباراً من يوم الاثنين مع تركزها بشكل خفيف في عسير وجازان حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وتشير التوقعات إلى تكاثف السحب الركامية في مناطق حائل الشمالية وأجزاء من الجوف والقصيم تكون خفيفة إلى مُتوسطة الشدة أحياناً، وتترافق مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار في بعض المناطق؛ مما يعني انخفاض الرؤية الأفقية فيها، بينما يستمر هطول زخات رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة في مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من الطائف ومكة المكرمة ومناطق شرق المدينة المنورة.

ويُعزى سبب اشتداد الهطولات المطرية في جنوب غرب المملكة إلى اندفاع تيارات رطبة من بحر العرب حيث يتواجد اضطراب مداري ويستمر خلال الـ 48 ساعة القادمة مع تنبيه من تشكل السيول فيها.

واعتباراً من يوم الاثنين حتى نهاية الأسبوع تنحسر الهطولات المطرية تماماً عن مختلف مناطق المملكة، وتستمر بشكل أقل شدة في مرتفعات عسير، الباحة، وجازان، وتهطل زخات رعدية خفيفة إلى مُتوسطة الشدة أحياناً نتيجة لذلك بالتزامن مع اندفاع كُتلة هوائية حارة نحو شرق وشمال المملكة حتى أجزاء من وسطها وجنوب غربها؛ ما يعني ارتفاعاً كبيراً على درجات الحرارة وتزايداً في نسب الرطوبة السطحية في سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى منتصف الأربعين مئوية في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، إضافةً إلى أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وخلال يوم الثلاثاء تهب رياح البوارح على شمال وشرق المملكة؛ ما يعني ارتفاع فرص تشكل الغبار والأتربة في الأجزاء الشرقية، ويُتوقع أن تمتد إلى أجزاء من الرياض والقصيم وحائل خلال يومي الأربعاء والخميس، قد تمتد إلى أجزاء من جنوب المملكة، كما تهب رياح جنوبية غربية إلى غربية على سواحل المدينة المنورة امتداداً إلى الباحة؛ ما يعني تشكل الأتربة المثارة في تلك المناطق.