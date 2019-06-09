خريطة الأمطار على مدار أسبوع.. كُتلة هوائية حارة تضرب مناطق المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطن يطارد طليقته بالسلاح في الشارع ويقتل شقيقتها بـ8 طعنات

مواطن يطارد طليقته بالسلاح في الشارع ويقتل شقيقتها بـ8 طعنات

فيديو صادم.. سيارة مسرعة تدهس «طفلاً» في إشارة مرور بالرياض

فيديو صادم.. سيارة مسرعة تدهس «طفلاً» في إشارة مرور بالرياض

خرج ولم يعد.. البحث عن مواطن خمسيني مفقود بمكة منذ ليلة العيد

خرج ولم يعد.. البحث عن مواطن خمسيني مفقود بمكة منذ ليلة العيد

«العثيمين الخيرية» تفتح باب التسجيل في «حملات الحج المجانية».. الشروط ورابط التقديم

«العثيمين الخيرية» تفتح باب التسجيل في «حملات الحج المجانية».. الشروط ورابط التقديم

خريطة الأمطار على مدار أسبوع.. كُتلة هوائية حارة تضرب مناطق المملكة

خريطة الأمطار على مدار أسبوع.. كُتلة هوائية حارة تضرب مناطق المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، تعرض المملكة لكتلة هوائية حارة، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على عديد من المناطق.

ووفقاً للتوقعات تستمر الأمطار الرعدية على شمال غرب المملكة، بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية الغربية، وتكون طبيعة هذه الهطولات خفيفة إلى مُتوسطة الشدة خاصة في مناطق عسير، جازان والباحة.

ويُتوقع انحسار الهطولات المطرية تدريجياً اعتباراً من يوم الاثنين مع تركزها بشكل خفيف في عسير وجازان حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وتشير التوقعات إلى تكاثف السحب الركامية في مناطق حائل الشمالية وأجزاء من الجوف والقصيم تكون خفيفة إلى مُتوسطة الشدة أحياناً، وتترافق مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار في بعض المناطق؛ مما يعني انخفاض الرؤية الأفقية فيها، بينما يستمر هطول زخات رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة في مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من الطائف ومكة المكرمة ومناطق شرق المدينة المنورة.

ويُعزى سبب اشتداد الهطولات المطرية في جنوب غرب المملكة إلى اندفاع تيارات رطبة من بحر العرب حيث يتواجد اضطراب مداري ويستمر خلال الـ 48 ساعة القادمة مع تنبيه من تشكل السيول فيها.

واعتباراً من يوم الاثنين حتى نهاية الأسبوع تنحسر الهطولات المطرية تماماً عن مختلف مناطق المملكة، وتستمر بشكل أقل شدة في مرتفعات عسير، الباحة، وجازان، وتهطل زخات رعدية خفيفة إلى مُتوسطة الشدة أحياناً نتيجة لذلك بالتزامن مع اندفاع كُتلة هوائية حارة نحو شرق وشمال المملكة حتى أجزاء من وسطها وجنوب غربها؛ ما يعني ارتفاعاً كبيراً على درجات الحرارة وتزايداً في نسب الرطوبة السطحية في سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى منتصف الأربعين مئوية في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، إضافةً إلى أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وخلال يوم الثلاثاء تهب رياح البوارح على شمال وشرق المملكة؛ ما يعني ارتفاع فرص تشكل الغبار والأتربة في الأجزاء الشرقية، ويُتوقع أن تمتد إلى أجزاء من الرياض والقصيم وحائل خلال يومي الأربعاء والخميس، قد تمتد إلى أجزاء من جنوب المملكة، كما تهب رياح جنوبية غربية إلى غربية على سواحل المدينة المنورة امتداداً إلى الباحة؛ ما يعني تشكل الأتربة المثارة في تلك المناطق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

باحث طقس يكشف عن الموعد المتوقع لبدء «مربعانية القيظ».. شمس عمودية وحر شديد

باحث طقس يكشف عن الموعد المتوقع لبدء «مربعانية القيظ».. شمس عمودية وحر شديد

الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير

الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير

توقعات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقعات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ «جازان».. و«الشركة» تعلق وتعتذر

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ «جازان».. و«الشركة» تعلق وتعتذر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>