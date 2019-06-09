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تعديلات جديدة على تأشيرة «شينغن» الأوروبية.. تعرف عليها

تعديلات جديدة على تأشيرة «شينغن» الأوروبية.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

أقر مجلس أوروبا، اليوم الأحد، التعديلات الخاصة على تأشيرة شينغن الأوروبية وبات على المسافرين إلى منطقة شينغن الأوروبية دفع رسوم أكبر للحصول على هذا التأشيرة بدءاً من يناير 2020، ومن المقرر أن ترتفع رسوم هذه التأشيرة بنسبة 33 في المائة من 60 يورو إلى 80 يورو.

وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، أنه لضمان حصول الدول الأعضاء على غطاء أفضل لكلفة إصدار التأشيرة؛ فإن سعرها سيرتفع من 60 إلى 80 يورو، كما سيراجع السعر كل 3 سنوات لمعرفة ما إذا كان يجب تغييره.

وبعد الموافقة النهائية من مجلس أوروبا اليوم سيتم نشر التعديلات في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك بستة أشهر يبدأ سريان مفعولها أي بداية من يناير 2020.

كما ستشمل التعديلات تغيرات أخرى أيضاً كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحتها العام الماضي في محاولة لجعل السفر أسهل لمعتادي السفر لدول منطقة شينغن، كما تشمل التغيرات الجديدة السماح للمتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة بتقديمها في غضون ستة أشهر كحد أقصى و15 يوماً كحد أدنى لموعد الرحلة، وحالياً فإن الحد الأقصى هو 3 أشهر.

كما ينوي الاتحاد الأوروبي التنسيق بين الأعضاء في منح التأشيرة متعددة الدخول لمعتادي السفر من ذوي التاريخ الإيجابي لترتفع تدريجياً مدة تأشيرة الدخول من عام إلى 5 أعوام.

وتتضمن التعديلات أيضاً تعزيز التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد في ما يتعلق بملف الهجرة، وستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم هذا التعاون، ليتم تقليص قيمة التأشيرة ووقت البت في الطلبات بالنسبة للدول المتعاونة، والعكس بالنسبة للدول غير المتعاونة.

وتمنح شينغن المسافرين حرية الحركة بين كافة بلدانها براً وجواً؛ ما يختصر الوقت والجهد، والحاصل على تأشيرة شينغن من خارجها يمكنه السفر عبر بلدان المنطقة على مدى 90 يوماً.

وتضم منطقة شينغن 26 بلداً عضواً، منها 22 بلداً بالاتحاد الأوروبي، أما الأربعة الباقون فهي: أيسلندا، وسويسرا، والنرويج، وليشتنشتاين.

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