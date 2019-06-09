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توجيهات مهمة من وزارة الحج لشركات ومؤسسات حجاج الداخل

توجيهات مهمة من وزارة الحج لشركات ومؤسسات حجاج الداخل
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل كافةً بعدم استئجار حافلات من خارج المملكة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

وشددت الوزارة على ضرورة إدخال بيانات الحافلات إلكترونياً في موعد أقصاه منتصف شهر شوال الحالي، على ألا تتجاوز سعة الحافلات عدد الحجاج المخصص لكل حافلة مع توفير حافلة احتياطية لكل ٥٠٠ حاج، والحصول على تراخيص دخول المشاعر المقدسة من الجهات المختصة.

مع التشديد على عدم وضع ملصقات VIP على واجهات الحافلات، وعدم تشغيل أو استعمال الحافلات في عمليات نقل أخرى خلاف نقل الحجاج المتعاقد معهم والمصرح لها بأداء الفريضة.

وأكدت الوزارة على وجود أجهزة لدى رجال الأمن لقياس العادم الصادر من الحافلات بمداخل مكة المكرمة لرصد كمية العادم الصادر من الحافلات، وفي حالة كانت نسبة العادم مرتفعة فسيتم حجز الحافلة وتحرير مخالفة حفاظاً على الإصحاح البيئي خلال موسم الحج.

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