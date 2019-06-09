وظائف تمريض بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

تواصل – الدمام:

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف للرجال والنساء بمجال التمريض؛ للعمل بمسمى (أخصائي / أخصائية تمريض عام)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير؛ وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي / أخصائية تمريض عام (Staff Nurse I).

الشروط:

1 – درجة الماجستير في التمريض أو تخصص ذي صلة (لا يشترط وجود خبرة سابقة).

2 – أو درجة البكالوريوس في التمريض (مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة بعد الحصول على الشهادة).

3 – ترخيص تمريض ساري المفعول.

4 – مرخص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

5 – شهادة (BLS).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م، من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا).