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وظائف تمريض بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

وظائف تمريض بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
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تواصل – الدمام:

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف للرجال والنساء بمجال التمريض؛ للعمل بمسمى (أخصائي / أخصائية تمريض عام)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير؛ وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– أخصائي / أخصائية تمريض عام (Staff Nurse I).

الشروط:
1 – درجة الماجستير في التمريض أو تخصص ذي صلة (لا يشترط وجود خبرة سابقة).
2 – أو درجة البكالوريوس في التمريض (مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة بعد الحصول على الشهادة).
3 – ترخيص تمريض ساري المفعول.
4 – مرخص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5 – شهادة (BLS).

موعد وطريقة التقديمالتقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م، من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا).

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