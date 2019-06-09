«النقل» تعلن توفر 127 وظيفة إدارية للجنسين.. موعد ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل توفر 127 وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء) من المرتبة (الرابعة) وحتى (الثامنة)، وتدعو الوزارة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المُعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

الوظائف:

1 – المرتبة الرابعة (للرجال 23 وظيفة).

2 – المرتبة الخامسة (للرجال 31 وظيفة) (للنساء وظيفة واحدة).

3 – المرتبة السادسة (للرجال 15 وظيفة) (للنساء 11 وظيفة).

4 – المرتبة السابعة (للرجال 39 وظيفة) (للنساء 4 وظائف).

5 – المرتبة الثامنة (للرجال 3 وظائف).

مسميات الوظائف:

1 – باحث قانوني.

2 – مهندس مدني مساعد.

3 – مُحلل نظم.

4 – محقق قانوني مساعد.

5 – باحث تطوير موارد بشرية مساعد.

6 – محاسب مساعد.

7 – مساعد إداري.

8 – مفتش إداري مساعد.

9 – مدقق مناقصات.

10 – مأمور مشتريات.

11 – مراقب إنشاءات.

12 – مساح.

13 – أمين وثائق.

14 – مراقب طرق.

15 – مراقب أمن وسلامة.

16 – سائق معدات ثقيلة.

17 – مساعد سائق معدات ثقيلة.

18 – باحث عمليات موارد بشرية.

19 – فني دعم مساعد.

أماكن العمل:

1 – الرياض.

2 – المدينة المنورة.

3 – جازان.

4 – الباحة.

5 – الدمام.

6 – مكة المكرمة.

7 – أبها.

8 – نجران.

9 – الجوف.

10 – عرعر.

11 – تبوك.

12 – حائل.

13 – بريدة.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1 – خريجو وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2 – خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

3 – خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

4 – خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

5 – خريجو وخريجات درجة الماجستير.

6 – الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

7 – يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

8 – يشترط اختبار القدرة المعرفية للجامعين على المرتبة السادسة والسابعة للرجال.

9 – جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم ومتقدمة على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

10 – يتطلب رخصة نقل ثقيل لوظائف سائق معدات ثقيلة.

11 – وظائف سائقي معدات ثقيلة تتطلب اختباراً عملياً في الميدان.

12 – ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

13. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/10/13هـ الساعة 7:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/17هـ الساعة 12:00 مساءً.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الإلكترونية (جدارة).

آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

1 – الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2 – تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3 – يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.