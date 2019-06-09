9 إجراءات لإنقاذ «الهاتف» في حالة السقوط بالماء

تواصل – فريق التحرير:

نصح عبدالعزيز الحمادي، الخبير في الشأن التقني، باتباع بعض الإجراءات في حال تعرض الهاتف للبلل أو سقوطه في الماء.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “إذا سقط أو تبلل هاتفك بالماء لتنقذه، قم مباشرة بعمل هذه الـ 9 خطوات الهامّة في أسرع وقت ممكن.