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9 إجراءات لإنقاذ «الهاتف» في حالة السقوط بالماء

9 إجراءات لإنقاذ «الهاتف» في حالة السقوط بالماء
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تواصل – فريق التحرير:

نصح عبدالعزيز الحمادي، الخبير في الشأن التقني، باتباع بعض الإجراءات في حال تعرض الهاتف للبلل أو سقوطه في الماء.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “إذا سقط أو تبلل هاتفك بالماء لتنقذه، قم مباشرة بعمل هذه الـ 9 خطوات الهامّة في أسرع وقت ممكن.

  • أخرجه مباشرة من الماء.
  • لا تنقر على أي زر في الجهاز.
  • قم بإطفاء الجهاز أو أخرج البطارية.
  • أزل أي غلاف على الجهاز وأي ملحقات.
  • أخرج الشريحة وأي بطاقة تخزين أخرى.
  • اترك المنافذ مفتوحة ولا تجعلها مغلقة.
  • جفف جميع نواحي الجهاز بمنشفة.
  • اترك جهازك بداخل وعاء مغلق من الأرز غير المطبوخ.
  • بعد 24 أو 48 ساعة حاول تشغيل الجهاز.

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