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مؤسس فريق «غوث»: الجهل والثقة الزائدة أهم أسباب الفقدان في الصحراء

مؤسس فريق «غوث»: الجهل والثقة الزائدة أهم أسباب الفقدان في الصحراء
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تواصل – فريق التحرير:

أكد منصور العاطفي مؤسس فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ والمدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أن من أسباب الفقدان في الصحراء، الجهل، سواء كان طبيعياً أو بسبب مرضي أو غير.

وأضاف أن المفقودين عادة ما يقتحمون الصحراء وهم لا يعرفون حتى الاتجاهات الأربعة وليست معهم أجهزة جي بي إس أو جهاز الثريا ولا مركبة إضافية، إنما من واقع تهور السائق ومجاملة مرافقه يدخل الصحراء للصيد أو اختصار طريق معين أو الهروب من نقطة أمنية لوجود ممنوعات معهم أو لأي سبب آخر ثم يقع ما لا تُحمد عقباه.

وتابع أن الإحصائية العامة تشير إلى زيادة فقدان الأشخاص في فصل الصيف؛ للثقة الزائدة، ولزيادة حرارة الشمس والظمأ؛ ما يعجل بهلاك الضحايا من جراء الإجهاد الحراري والجفاف.

مضيفاً أن الأشخاص المفقودين يغامرون بدخول الصحراء بسيارات قد تتعطل في ثوانٍ؛ ففي يوم أمس فقط، انفجرت إطارات خمس سيارات في المنطقة الجبلية بسبب حدة الصخور.

وأضاف “العاطفي” أن النسب المئوية للمفقودين في الصحراء السنوية كانت ما يقارب 23 إلى 30 نسبة 80 ٪ منهم متوفون، لافتاً إلى تزايد النسبة في الآونة الأخيرة.

واستطرد قائلاً: “بدأت تزيد هذه النسبة إلى أن وصلت في السنتين الأخيرتين إلى 35 مفقوداً، مستطرداً أن هناك حالات مفقودين لم يعثر عليهم حتى الآن؛ لدرجة أنه عثر على شخص قبل خمس سنوات كان مفقوداً منذ 15 عاماً، وبعد السيول في أحد الشعاب عثر على سيارته وجثته متحللة من قِبل متنزه بعد أن حرك السيل السيارة من مكان مختفٍ، مشيراً إلى أن هذه السنة وصل العدد إلى 45 مفقوداً منهم تسعة أشخاص خلال شهر فقط.

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