بعد انقطاع الكهرباء.. أمير نجران يُجري اتصالاً مع وزير الطاقة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت إمارة منطقة نجران أن أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح؛ إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجدداً.

وأوضحت الإمارة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، أنه سيتم إجراء اجتماع مفصلي لإنهاء المشكلة، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عن ١٥٣ ألف مشترك في منطقة نجران.

وأضافت أنه تم إعادة الكهرباء تدريجياً إلى ٤ مستشفيات، كما تم إعادة الكهرباء تدريجياً إلى 31600 مشترك.