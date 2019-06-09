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انقطاع واعتذار جديدين في نجران.. ماذا قالت «الكهرباء» هذه المرة؟

انقطاع واعتذار جديدين في نجران.. ماذا قالت «الكهرباء» هذه المرة؟
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تواصل – فريق التحرير:

اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء لكل المشتركين في منطقة نجران عن الانقطاعات التي تحدث في الخدمة الكهربائية، وذلك بعد عودة الانقطاعات من جديد اليوم الأحد.

وأكدت الشركة أن الفرق الميدانية تعمل على إعادتها في أسرع وقت ممكن، مثمنة لجميع المشتركين تعاونهم معها.

يذكر أن خدمة الكهرباء تعرضت للانقطاع المتكرر في المحافظات الجنوبية الأسبوع الماضي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي دفع الشركة السعودية للاعتذار عن تلك الانقطاعات والإعلان عن تعويض المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة بحسم 25% من قيمة الاستهلاك عن شهر يونيو الحالي.

 

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