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«البيئة» تبدأ تطبيق عقوبات ضد مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

«البيئة» تبدأ تطبيق عقوبات ضد مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة المقبلة، معاقبة مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء؛ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداءً من 25 صفر من العام الحالي 1440هـ.

وحددت الوزارة ثلاثة نطاقات لمزارع الأعلاف الخضراء التي لم تلتزم بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، شملت المزارع المسجلة التي لم تصدر لها رخصة لزراعة الأعلاف وتزرع الأعلاف، والمزارع غير المسجلة وتقوم بزراعة الأعلاف، والمزارع المسجلة وصدرت لها رخصة لزراعة الأعلاف وتجاوزت المساحة المرخصة لها.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم مخالفة كل هكتار يتم زراعته بالأعلاف بدون رخصة زراعية بمبلغ 4000 ريال، حيث تقوم بتنفيذ جولات ميدانية للمزارع المخالفة بناء على ضوابط آلية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي بدأ تطبيقها في 25 صفر 1440هـ، مشددة على أنها ستقوم بإيقاع العقوبات على المخالفين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى تنفيذ جولة أولى للتصوير الفضائي للمزارع المحورية مع بداية تطبيق القرار، إضافة إلى جولة ثانية للمسح الجوي للتأكد من التزام المزارع بالضوابط، وتستعد لتنفيذ الجولة الثالثة من التصوير الفضائي للمزارع التي يشملها القرار في مناطق الرف الرسوبي خلال الشهر المقبل لرصد المخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

يُذكر، أن ضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء شملت المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك) والموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة وتقسم إلى 50 هكتاراً وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، أكثر من 50 هكتاراً وحتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).

ويهدف القرار إلى الحفاظ على مخزون المياه الجوفية الذي كانت تستهلك زراعة الأعلاف منه أكثر من 17 مليار م3 سنوياً قبل تطبيق القرار.

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