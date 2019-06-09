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«سناب شات» ينافس أكبر موقع تواصل بميزة جديدة.. تعرف عليها

«سناب شات» ينافس أكبر موقع تواصل بميزة جديدة.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

تعمل خدمة التراسل المصور سناب شات تعمل على ميزة “الدعوة إلى المناسبات”، التي تسمح بسحب الشاشة على أي دعوة بالانضمام إلى مجموعة الدردشة الخاصة بتلك المناسبة، ثم اختيار مكانها وزمانها، بحسب تغريدة لمهندسة ناشطة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات.

ونشرت المهندسة (جين مانتشون وونج) لقطتي شاشة للميزة الجديدة، ويُرى في إحداهما خيار (إرفاق دعوة) Attach an Invite.

وفي وصف الميزة الجديدة، كتبت سناب شات: “يمكن للأصدقاء سحب الشاشة إلى الأعلى للانضمام إلى مجموعة الدردشة الخاصة بالمناسبة.

ويُعتقد أن سناب شات تحاول من خلال دعم ميزة المناسبات منافسة فيس بوك التي توفر هذه الميزة منذ سنوات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل الميزة عند إطلاقها لعموم المستخدمين بعد انتهاء مرحلة الاختبار.

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