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مواطن يطارد طليقته بالسلاح في الشارع ويقتل شقيقتها بـ8 طعنات

مواطن يطارد طليقته بالسلاح في الشارع ويقتل شقيقتها بـ8 طعنات
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تواصل – فريق التحرير:

لقيت مواطنة ثلاثينية مصرعها، إثر عدة طعنات نافذة سددها لها طليق شقيقتها صباح اليوم الأحد، في شارع رئيسي بمحافظة بيش في منطقة جازان.

وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية باشرت موقع الحادث، وألقت القبض على الجاني، وتحفظت على السلاح المستخدم في الجريمة.

وأوضحت أن الجاني طارد طليقته في شارع تقع على جانبيه الكثير من المحال التجارية، غير أنه لم يتمكن من اللحاق بها، فسدد نحو 8 طعنات لشقيقتها التي كانت برفقتها، ما أدى لوفاتها.

وأفاد مصدر آخر أن الحادث وقع بسبب خلافات عائلية بين الجاني وطليقته التي كانت تطالب برؤية طفلها الذي لم تره منذ ما يقرب من السنة.

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